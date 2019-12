© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BEIRUT, 18 DIC - Più di 11 mila civili si sono messi in fuga nelle ultime 48 ore dalla zona meridionale di Idlib, nel nord-ovest della Siria, in seguito all'inasprimento di raid aerei russi e governativi nel distretto di Maarrat an Numan e nella zona vicina all'autostrada Hama-Aleppo. Lo riferiscono fonti sul terreno in contatto con l'Ufficio dell'Onu per il coordinamento dell'aiuto umanitario (Ocha).