Usa: Manafort ricoverato in ospedale

(ANSA) - NEW YORK, 18 DIC - Paul Manafort, l'ex responsabile della campagna elettorale di Donald Trump, è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, Manafort è ora in condizioni stabili e sarà dimesso a breve. Manafort si è sentito male in carcere, dove sta scontando una condanna a sette anni anni e mezzo di reclusione per reati finanziari emersi durante l'indagine dell'ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller.