Con allerta domani chiusa Savona-Torino

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - Con l'allerta meteo rossa nel savonese domani sarà chiusa l'autostrada A6 Torino-Savona tra i caselli di Savona e di Altare dalle 8 e fino ad allerta cessata. La chiusura è in ottemperanza del 'Piano Speditivo della viabilità' sottoscritto dopo la frana in località Madonna del Monte e il crollo del viadotto sulla A6 in prossimità di Altare. In Liguria si fermano dalle 8 anche le attività in porto a Genova e Savona, per lo sciopero per la sicurezza dei lavoratori dichiarato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Saranno poi chiuse in automatico tutte le scuole nei comuni in allerta rossa. Mentre nella gran parte dei centri dove l'allerta scatta dalle 12, come domani nel Levante ligure, i sindaci hanno comunque disposto la chiusura delle scuole. Con la chiusura dei cantieri, a Genova si fermano anche i lavori del nuovo viadotto sul Polcevera, che pure resta presidiato. Chiusi poi cimiteri, impianti sportivi, musei, biblioteche, parchi e mercati all'aperto. In Serie B rinviata Spezia-Cremonese.