Erdogan, 50 mila in fuga da Idlib

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 19 DIC - "Al momento ci sono 50 mila persone che stanno venendo verso la nostra terra da Idlib", nel nord-ovest della Siria, per l'inasprimento dei raid aerei russi e governativi. "E forse questo numero potrebbe aumentare ancora". È l'allarme lanciato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al vertice dei Paesi islamici in Malesia. Ieri, fonti sul terreno in contatto con l'Ufficio Onu per il coordinamento dell'aiuto umanitario (Ocha) avevano parlato di oltre 11 mila civili in fuga.