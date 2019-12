Francia, Vecchi resta in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 19 DIC - La Corte di Cassazione francese ha respinto oggi la richiesta della corte d'appello di scarcerare Vincenzo Vecchi, 46 anni, ex militante anarchico e anti-capitalista, arrestato l'8 agosto scorso in Francia in esecuzione di due mandati d'arresto europei, tra cui uno per "devastazione e saccheggio" al G8 di Genova. Vecchi è stato condannato in Italia con sentenza definitiva a 11 anni e mezzo per le violenze del G8 del 2001 ed è oggetto di una richiesta di estradizione da parte del nostro Paese.