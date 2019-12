© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "La giustizia è arrivata dall'Europa. I nostri diritti e quelli di 2 milioni di cittadini che hanno votato per noi sono stati violati. Nullità della pena e libertà per tutti noi! Continuiamo come abbiamo fatto fino adesso!". Lo scrive su Twitter il leader indipendentista catalano Orio Junqueras dopo la sentenza della Corte di giustizia della Ue che gli ha riconosciuto l'immunità da parlamentare europeo.