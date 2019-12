© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Nel M5S siamo in un momento di grossi cambiamenti. Dobbiamo fare riflessioni profonde. Siamo all'inizio di un percorso che non sarà breve. Dobbiamo entrare nel nuovo anno in un modo diverso". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Radio1 Rai.