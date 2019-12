Maltempo, in Piemonte allerta arancione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - L'allerta per il maltempo diventa arancione in Piemonte: nel sud-est della regione, nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo, le stesse già colpite quest'anno da alluvioni a ottobre e novembre, il rischio è di esondazione dei corsi d'acqua e di frane mentre a nord il pericolo viene dalle valanghe. Allerta gialla sul resto della regione, tranne che nella zona delle pianure e delle colline torinesi e che nelle valli Susa, Chisone, Pellice e Po, dove non le condizioni meteo dovrebbero essere più tranquille. La quota neve, finora da 1600 metri in su, dovrebbe abbassarsi a 1300 metri nel nord della regione, a 1100 metri in Val Formazza, nell'Ossola. Il maltempo insisterà fino a domani sera, quando è previsto l'inizio del miglioramento anche se tra la sera di sabato e l'alba di domenica sono attese nuovi nuvole e piogge.