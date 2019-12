Scuolabus sbanda per evitare daino, 6 bimbi feriti

Un pulmino adibito a scuolabus ha sbandato per evitare un daino che attraversava la strada e si è capovolto. L’incidente, senza feriti gravi, è avvenuto nel primo pomeriggio in via Monte Lungo a Pieve del Pino, frazione di Pianoro sul primo Appennino bolognese.

Sul mezzo viaggiavano in otto: l’autista donna e sette bambini fra i 4 e 5 anni di un asilo privato di Pianoro. Sono intervenute diverse ambulanze del 118: quattro bimbi sono stati portati all’ospedale Maggiore e due al Sant'Orsola a in condizioni di media gravità, per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per chiarire la dinamica precisa dell’incidente.