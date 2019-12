Mosca, l'attacco alla sede dei servizi è di un terrorista solitario

L’assalitore che ha aperto il fuoco nel centro di Mosca "ha agito da solo". Lo ha detto a Tass, Interfax e Ria Novosti il Servizio di Sicurezza Federale (FSB), una clamorosa auto-smentita rispetto a quanto diffuso poco fa dall’agenzia Moskva (che fa capo al comune di Mosca), che ha pubblicato un dispaccio dettagliato della dinamica dell’incidente attribuendolo allo stesso FSB.

La prima versione Attacco terroristico nel pomeriggio in centro a Mosca. Gli autori dell’assalto alla sede dei servizi di sicurezza interni russi (Fsb) erano tre. La sparatoria è iniziata nella sala d’ingresso al pubblico del palazzo di Lubyanka. Due assalitori sono stati neutralizzati mentre il terzo è riuscito a fuggire ed è stato ucciso in seguito. Un vigile urbano, in servizio di fronte all’entrata, è rimasto ucciso nel corso della sparatoria. L’Fsb ha classificato l’incidente come un attacco terroristico. Lo riporta l’agenzia Moskva.

Due agenti del Fsb sono rimasti gravemente feriti. Lo ha detto un portavoce del ministero della Sanità russo. «Due agenti dell’FSB hanno ricevuto ferite molto gravi», ha detto il portavoce. Lo riporta Interfax.

Nei video pubblicati su internet si vede la gente correre e si odono raffiche di spari. Secondo la tv filo-Cremlino Russia Today, tre persone sarebbero rimaste uccise. La zona, nel pieno centro di Mosca, zeppa di negozi e ristoranti, è stata bloccata. Secondo RBC, che cita il canale 112, nell’area è stata bloccata la copertura del telefoni cellulari.