Bimbo precipitato a scuola a Milano: indagate due maestre e una bidella

Due insegnanti, una di ruolo e l'altra di sostegno, e la bidella, sono indagate dalla Procura di Milano per omicidio colposo per omessa vigilanza in relazione alla morte del bimbo di quasi 6 anni che lo scorso 18 ottobre è precipitato nella tromba delle scale della scuola Pirelli, nel capoluogo lombardo.

Il piccolo, che salì su una sedia e fece un volo di 10 metri, morì il 22 ottobre in ospedale.. Il piccolo di sei anni - alto 1,10 metri - precipitato nella scuola Pirelli di Milano lo scorso ottobre non avrebbe potuto scavalcare il parapetto della scala, se non fosse salito su una sedia che doveva stare in un gabbiotto e che è invece stata lasciata incustodita. E’ il risultato di un esperimento giudiziario, realizzato in queste settimane nell’indagine per omicidio colposo del pm Letizia Mocciaro.

Il preside della scuola Pirelli di Milano aveva fatto richiesta di più personale ad agosto di quest’anno, ma era riuscito a ottenere solo l’assunzione a mezzo servizio di un collaboratore scolastico. Per legge, infatti, il numero di collaboratori della scuola è proporzionato al numero di alunni e non al volume dell’edificio. E’ quanto risulta nell’indagine milanese per omicidio colposo sulla morte del piccolo di quasi 6 anni precipitato nella tromba delle scale lo scorso 18 ottobre e poi morto in ospedale quattro giorni dopo.