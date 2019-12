© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "La soluzione alla crisi libica può essere solo politica, non militare. Per questo motivo continuiamo a respingere qualsiasi tipo di interferenza, promuovendo invece un processo di stabilizzazione che sia inclusivo, intra-libico e che passi per le vie diplomatiche e il dialogo". Così fonti della Farnesina all'indomani della lettera inviata dal presidente libico al Sarraj all'Italia e ad altri Paesi circa la richiesta di aiuti militari.