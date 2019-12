Scuola:entro gennaio tavolo rinnovo Ccnl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Entro e non oltre il mese di gennaio prenderà avvio il tavolo per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto scuola, università e ricerca. Sempre entro il mese di gennaio si attiveranno i tavoli specifici di settore per Scuola, Università e Afam e Ricerca. E' quanto deciso all'incontro con la partecipazione del Ministro Fioramonti, fra sindacati e Miur per il tentativo di conciliazione a seguito della proclamazione dello stato di agitazione in tutti i settori del comparto Istruzione e Ricerca da parte di Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams. Alla luce dei precisi impegni assunti dal Ministro i sindacati hanno deciso la sospensione dello stato di agitazione. Entro gennaio partirà il tavolo sui percorsi di abilitazione, in vista del ddl collegato alla legge di bilancio in corso di approvazione. Per i facenti funzioni DSGA il ministro è impegnato a inserire una norma ad hoc nel primo provvedimento legislativo utile.