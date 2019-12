Test fallito per la navetta Starliner, non raggiungerà la Stazione Spaziale

La navetta Starliner della Boeing non potrà raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale: lo detto l'amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstin. La navetta non è però perduta e si sta lavorando per farla rientrare a Terra, nella base dell’Esercito Usa di White Sands nel Nuovo Messico nel giro di 48 ore. «Abbiamo programmato il rientro a White Sands entro due giorni - ha precisato Jim Chilton della Boeing nella conferenza stampa congiunta con la Nasa - se potremo stare più a lungo e fare più test, lo faremo».

Nonostante il lancio sia avvenuto senza alcun problema, la navetta Starliner della Boeing, partita questa mattina dalla base di Capecanaveral, non è entrata nell’orbita prevista, anche se ora si trova in una configurazione stabile, come scrive la Nasa sul suo sito.

I tecnici della Nasa e della Boeing stanno cercando di definire cosa è successo. Alle 15.30 italiane è prevista una conferenza stampa congiunta, in cui faranno il punto della situazione.