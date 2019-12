Un bambino di tre anni ha sparato al padre ventiseienne sul sedere con una pistola che ha trovato nella loro casa a Erie, in Pennsylvania. Lo riferiscono le autorità. L’arma, di piccolo calibro, era carica. L'uomo è stato ricoverato all’ospedale per ferite non gravi. Altri due bambini presenti nell’abitazione al momento dell’incidente non sono rimasti coinvolti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA usa

bambino pistola