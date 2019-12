Australia: incendi, stop viaggi Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Continua l'emergenza incendi in Australia dove le temperature alte (oltre i 40 gradi) e i venti forti non fanno che peggiorare una situazione già critica. Le autorità del New South Wales hanno chiesto alla popolazione di rimandare gli spostamenti per le vacanze di Natale. "Chiediamo a tutti di evitare di percorrere strade che si trovino nelle vicinanze di un incendio", ha detto il premier del New South Wales. Emergenza anche nei dintorni di Sidney dove i vigili del fuoco stanno cercando di contenere tre grossi incendi.