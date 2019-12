Maltrattamenti, maestra di nuovo sospesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUORO, 21 DIC - Una maestra, già sospesa in via amministrativa da parte del Miur lo scorso giugno perché indagata, insieme a una collega, per maltrattamenti su alcuni alunni della scuola dell'infanzia di Santa Maria Navarrese (Nuoro), è stata interdetta per un anno dall'insegnamento a seguito di un provvedimento firmato stavolta dal pm del tribunale di Lanusei (Nuoro), Gualtiero Battisti. In un primo momento il provvedimento cautelare interdittivo era stato respinto dal Tribunale di Lanusei, ma il pubblico ministero aveva presentato ricorso. Nei giorni scorsi il Tribunale di Cagliari ha accolto la richiesta della procura in sede di Riesame. Le indagini erano partite dopo le denunce di alcuni genitori e la visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato a scuola dai carabinieri. La conseguenza era stata l'invio degli avvisi di garanzia per le due maestre.