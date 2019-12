Maltrattavano bimbi, due maestre sospese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - UDINE, 21 DIC - Urla, atteggiamenti aggressivi e minacciosi, parole offensive e strattoni: così due maestre di una scuola dell'infanzia della provincia di Udine avrebbero trattato i bambini. Le due sono state sospese per 8 mesi dall'insegnamento con l'accusa di maltrattamento ai danni dei piccoli al termine di un'indagine della squadra mobile di Udine, coordinata dalla procura. I poliziotti hanno raccolto diverse testimonianze e anche le immagini in cui si vedrebbero le maestre che maltrattavano i bimbi. In alcuni casi le maestre avrebbero strattonato e percosso al capo dei bambini, mentre almeno in un caso un bimbo sarebbe stato afferrato per un orecchio e strattonato per alcuni metri. In altre occasioni i bimbi venivano sviliti, umiliati e irrisi davanti ai compagni per come avevano svolto i compiti o per essersi sporcati. Atteggiamenti di irritazione sarebbero stati assunti nei confronti di alcuni bimbi stranieri che a causa delle difficoltà linguistiche, non comprendevano le disposizioni. (ANSA).