Miss America vince facendo test chimico

(ANSA) - WASHINGTON, 21 DIC - Le sue rivali si sono esibite nei più tradizionali campi del ballo, del canto o della recitazione, lei invece ha indossato un camice bianco da laboratorio e ha eseguito un esperimento chimico dal vivo con cui ha stupito platea e giuria conquistando lo scettro di Miss America 2020. La vincitrice e' Camille Schrier, 24 anni, gia' Miss Virginia. Ora sta facendo un dottorato in farmacia dopo una laurea in biochimica e una in biologia. Quando e' stato il suo turno, ha prodotto una reazione chimica semplice ma suggestiva, con l'esplosione di schiuma colorata dalle provette. Un modo per dimostrare, ha spiegato, che "anche una scienziata può diventare Miss America come Miss America può diventare una scienziata".