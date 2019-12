Riaperta la Flaminia fra Spoleto e Terni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - E' stata riaperta al traffico leggero la strada statale 3 "Flaminia" in corrispondenza del valico della Somma, tra Spoleto e Terni. La chiusura era stata disposta giovedì 28 novembre in seguito a una verifica tecnica programmata, nell'ambito della quale i tecnici Anas avevano rilevato la necessità di un intervento di ripristino strutturale su alcuni elementi del viadotto al km 114,800. I lavori erano stati poi eseguiti da più squadre in contemporanea al fine di ridurre al minimo i tempi di completamento. Il transito - spiega l'Anas - è consentito a senso unico alternato regolato da semaforo per tutte le autovetture e veicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate. Per i mezzi pesanti resta invece attiva la deviazione sulla strada statale 209 "Valnerina", lungo l'itinerario Terni Est-Ferentillo-Sant'Anatolia di Narco-Spoleto e viceversa.