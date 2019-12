Tragedia a Roma: due 16enni investite e uccise da un 20enne

Due ragazze di 16 anni sono morte la notte scorsa dopo essere state investite non lontano dalla zona di Ponte Milvio, cuore della movida romana. Alla guida dell’auto che le ha investite, un ragazzo di 20 anni che è stato sottoposto ai test sull'assunzione di alcol e droga. Al momento dell’incidente le due giovani stavano attraversando Corso Francia, una strada a scorrimento veloce, all’altezza di Via Flaminia. La strada era bagnata dalla pioggia, scesa copiosa sulla città. Le indagini sono affidate alla municipale. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto

