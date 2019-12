Manovra blindata al rush finale: il governo pone la fiducia

Il governo ha posto la fiducia alla manovra, all’esame della Camera. Domani prima il voto per la fiducia e poi sulla manovra da 32 miliardi. Il consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera al decreto Milleproroghe con la formula "salvo intese". Scontro sulle concessioni autostradali. "Per noi - dice Di Maio - questa è una battaglia di civilta", perché serve giustizia per le vittime del ponte Morandì. Contestata la norma che prevede la gestione di Anas in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade.

GAIA E CAMILLA TRAVOLTE E UCCISE A ROMA, AVEVANO 16 ANNI

ALLA GUIDA DELL’AUTO IL FIGLIO 20ENNE DEL REGISTA GENOVESE

Due ragazze di 16 anni, Camilla Romagnoli e Gaia Vonfreymann, sono morte la notte scorsa dopo essere state investite in corso Francia a Roma una strada a scorrimento veloce, all’altezza di via Flaminia. Alla guida dell’auto che le ha investite, Pietro Genovese, 20 anni, figlio del regista Paolo, che sarebbe risultato positivo agli esami alcolemici e tossicologici . La disperazione di una madre: "Doveva investire me". Il papà di Gaia, figlia unica, in carrozzella sul posto per riconoscere la figlia. "Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre" ha dichiarato Paolo Genovese. Il Pm indaga per omicidio stradale. Incerta la dinamica dell’incidente: secondo i vigili a travolgerle solo un’auto, secondo un testimone le avrebbero colpite tre auto.

IL MALTEMPO FLAGELLA L’ITALIA: UNA VITTIMA A NAPOLI

INCUBO A14, PER I SEQUESTRI DELLE BARRIERE KM DI CODE

Italia flagellata dal maltempo che ha imperversato con piogge e forti venti. Una vittima a Napoli, schiacciata da un albero. Trecento persone di S. Martino Valle Caudina in Irpinia evacuate: il torrente Caudino, in parte tombato, ha sollevato la piazza. Forti mareggiate sul litorale romano e la costa toscana dove i traghetti per l’Elba sono fermi. A Roma chiusi parchi, cimiteri e ville storiche per il forte vento. A Venezia la marea si ferma a 120 centimetri. Esondato il Sieve a Ponte a Vico, nel comune di Pontassieve (Firenze). Frana sull'Aurelia a Chiavari, un ferito. Un bimbo è caduto nel fiume Pescia, travolto dalla piena mentre era in bicicletta, è grave. Un mercantile si è incagliato sulle coste della Sardegna. Disagi e polemiche per le code sulla A14, tra Marche e Abruzzo, per i restringimenti di carreggiata per il sequestro dei viadotti e guardrail.

LE FORZE DI HAFTAR SEQUESTRANO UN CARGO CON EQUIPAGGIO TURCO

INTENSIFICATI I RAID AEREI SU TRIPOLI E ALTRE CITTA' LIBICHE

Le forze navali di Khalifa Haftar affermano di aver sequestrato un cargo battente bandiera di Grenada con equipaggio turco. Lo ha reso noto il portavoce del sedicente esercito nazionale libico, Ahmed Al Mismari, a corredo di un video che mostra le fasi del sequestro. Intanto le forze di Khalifa Haftar hanno intensificato i raid aerei su Tripoli e altre città libiche. Oggi, scade l’ultimatum di Haftar alle forze militari di Misurata, a cui è stato intimato di lasciare Tripoli e Sirte.

HONG KONG, SCONTRI E ARRESTI AL CORTEO PRO-UIGHURI

DOPO CHE UNA BANDIERA CINESE ERA STATA RIMOSSA

La polizia di Hong Kong è intervenuta per disperdere una manifestazione a favore degli uighuri dopo che - stando alle autorità - una bandiera cinese era stata rimossa dal palazzo municipale. Diversi manifestanti sono stati arrestati, e scontri si sono verificati successivamente quando i dimostranti hanno tentato di ritardare l’afflusso degli agenti creando dei blocchi stradali.

LUTTO NELLA MODA, E’ MORTO LO STILISTA EMANUEL UNGARO

AVEVA 86 ANNI. I FUNERALI DOMANI MATTINA A PARIGI

E' morto ieri sera a Parigi all’età di 86 anni lo stilista Emanuel Ungaro, grande couturier. Lo conferma la famiglia. Francese di nascita ma di origini pugliesi (il padre era un antifascista di Francavilla Fontana emigrato durante il fascismo). Ungaro lascia la moglie Laura Bernabei e la figlia Cosima. I funerali si terranno domani mattina a Parigi.

ATTERRATA LA CAPSULA STARLINER DELLA NASA

RIPORTATA A TERRA, NAVETTA ERA IN UN’ORBITA SBAGLIATA

E' atterrata la capsula Starliner costruita dalla Boeing per la Nasa. Era stata lanciata il 20 dicembre nel volo di prova senza equipaggio diretto alla Stazione Spaziale, ma per un problema al timer di bordo la navetta stava utilizzando troppo carburante ed è stato necessario deviarla su un’orbita di sicurezza, diversa da quella prevista. Le 'Congratulazioni per il successo!', dell’amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine.

L’ATALANTA TRAVOLGE IL MILAN 5-0 NELL’ANTICIPO DI OGGI

LECCE-BOLOGNA 2-3,PARMA-BRESCIA 1-1;IN SERATA SASSUOLO-NAPOLI

L'Atalanta ha travolto il Milan 5-0 nell’anticipo dell’ora di pranzo della 17/a giornata della Serie A. In campo nel pomeriggio Lecce-Bologna finita 2-3; Parma-Brescia 1-1; alle 20,45 si disputa Sassuolo-Napoli. A Riad, alle 17,45 Lazio e Juventus disputano la Super coppa italiana. La disfatta del Milan ha dato il fianco al Matteo Salvini tifoso per attaccare anche il governo: "Il Milan di oggi è come il governo Pd-M5S: senza idee, cuore e dignità" e, ancora, "in Parlamento indegni dell’Italia, a Milanello indegni della maglia".