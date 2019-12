Reggio Emilia: ubriaca, morde poliziotto alla gamba e gli strappa la pelle

Ubriaca, contorcendosi a terra in preda a un raptus violento, ha morso un poliziotto al polpaccio sinistro e alla coscia destra con così tanta violenza da staccargli un lembo di pelle. Protagonista della vicenda - avvenuta ieri sera intorno alle 21 in via Boiardi a Reggio Emilia - una cittadina nigeriana 24enne, poi ricoverata.

A far intervenire gli agenti della Polizia i sanitari del 118 già presenti sul posto e impegnati a soccorrere la donna che, in forte stato di agitazione, aveva chiesto aiuto perchè, a suo dire, aveva bevuto della candeggina ma non voleva recarsi in ospedale. Una versione smentita però dal personale sanitario secondo cui lo stato confusionale della 24enne era dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e anche a una sospetta gravidanza.

All’arrivo dei Poliziotti la situazione è poi degenerata: la donna ha iniziato a contorcersi a terra mordendo un agente al polpaccio sinistro e alla coscia, staccandogli della pelle. Riportata la calma la donna è stata ricoverata.

