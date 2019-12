© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Incidente mortale stamattina in via Marco Polo, all'altezza di piazzale Ostiense, a Roma. Coinvolte un'auto e una moto il cui conducente è stato trasportato all'ospedale S. Eugenio, dove è deceduto poco dopo. Accertamenti sono in corso sul conducente dell'auto, un uomo di 79 anni. I veicoli sono stati posti sotto sequestro. Sul posto la polizia locale del I Gruppo Trevi.