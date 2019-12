© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARCELLONA, 22 DIC - E' il biglietto numero 26590 ad aver conquistato il premio più alto - 400.000 euro - messi in palio nella lotteria spagnola "El Gordo", il grasso. Si tratta del gioco più ricco del mondo, quest'anno ha distribuito premi per un totale di 2,24 miliardi di euro. I biglietti vincenti dei premi principali sono stati venduti a Tarragona, Barcelona, Madrid, Salamanca, Alicante, Murcia and Siviglia.