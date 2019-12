Conte domani a Taranto, ospedale e Ilva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TARANTO, 23 DIC - Il premier Giuseppe Conte nel primo pomeriggio di domani visiterà il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, intitolato qualche giorno fa a Nadia Toffa, prima di recarsi allo stabilimento ex Ilva per porgere un saluto agli operai. E' quanto si apprende da fonti dell'Asl ionica. Da fonti sindacali si è invece appreso che gli operai del siderurgico ArcelorMittal lo attendono intorno alle 16. Il presidente del Consiglio era già stato a Taranto l'8 novembre scorso e aveva incontrato cittadini, lavoratori ed esponenti di associazioni davanti allo stabilimento siderurgico prima di partecipare al consiglio di fabbrica e terminare la sua visita in Prefettura. In quell'occasione disse ai lavoratori del Siderurgico di non avere "la soluzione in tasca". La visita di domani coincide con un momento particolare della vertenza dell'ex Ilva mentre prosegue la trattativa tra governo e ArcelorMittal per il rilancio del polo siderurgico tarantino.