Da Siae fondo solidale per 28 librerie

(ANSA) - VENEZIA, 23 DIC - Per 28 tra librerie, biblioteche e bookshop di Venezia è stato consegnato, oggi, il denaro raccolto con un fondo solidale dalla Siae per i danni subiti a causa dell'acqua alta eccezionale. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Franchetti, sede dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, con a consegnare gli aiuti alle realtà danneggiate il presidente della Siae Giulio Rapetti Mogol, assieme al direttore generale Gaetano Blandini e ad altre autorità culturali nazionali. "Grazie al presidente e al direttore generale Siae per aver proposto un'iniziativa che ha avuto la capacità di intercettare un bisogno della città, alle prese con così pesanti difficoltà - ha detto l'assessore veneziano alla Coesione sociale, Simone Venturini -. Venezia ha ricevuto in queste settimane una testimonianza d'affetto commovente. La tragedia del 12 novembre è servita paradossalmente a far accorgere il mondo di quanto fragile sia questa città, e quanto sia esposta anche ai cambiamenti climatici".