Difesa Cappato a Corte,fate passo avanti

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - La difesa di Marco Cappato ha chiesto l'assoluzione dell'esponente dei radicali, imputato a Milano per aiuto al suicidio, con la formula "perché il fatto non costituisce reato" chiedendo alla Corte di fare "un passo avanti" e di avere "coraggio giuridico". Durante il processo in cui è accusato di aiuto al suicidio per la morte di Fabiano Antoniani, Marco Cappato, presente in aula a Milano, ha ricevuto la notizia della morte della madre, malata da tempo. I legali dell'esponente radicale hanno quindi chiesto e ottenuto una breve sospensione dell'udienza che è poi ripresa.