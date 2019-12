Esperti politica estera non con Biden

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - Schiaffo a Joe Biden. Duecento esperti ed ex funzionari di politica estera si schierano con Pete Buttigieg, il sindaco di South Bend candidato alla Casa Bianca. In una lettera in cui criticano il presidente Donald Trump, gli esperti - inclusi diversi ex dell'amministrazione Obama - promuovono a pieni voti Buttigieg. "La sua visione sul futuro dell'America nel mondo è il quadro necessario per ripristinare la leadership del paese" scrivono. Buttigieg "capisce le forze" che stanno ora cambiando il mondo. Per Biden si tratta di un duro colpo visto che il suo punto di forza è proprio la politica estera.