Levante ligure, frana di fango a Riva Trigoso

(ANSA) - RIVA TRIGOSO (GENOVA), 23 DIC - Nel tardo pomeriggio una massa di pietre, fango e piante si è staccata dalla collina di punta Manara finendo in via Palermo a Riva Trigoso, nel levante ligure, a ridosso di una falegnameria, alla sede dei pescatori dilettanti e di un parcheggio. L'allarme dato dal personale della falegnameria ha fatto giungere sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e i vigili urbani di Sestri Levante che hanno provveduto a far evacuare la falegnameria e a far spostare le auto per il pericolo di nuovi cedimenti a pochi metri dalle abitazioni. Domani mattina il personale della Protezione civile eseguirà un sopralluogo con una squadra di rocciatori che verificherà i movimenti del terreno.

