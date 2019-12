© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 23 DIC - Almeno 16 persone sono morte in seguito a nuovi scontri in carcere in Honduras. Lo riporta una fonte di polizia. Appena due giorni fa 18 persone erano rimaste vittime di scontri simili a Tela, nel dipartimento costiero di Atlantida.