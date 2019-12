Israele:a primi gennaio firma su EastMed

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 DIC - Israele, Grecia e Cipro firmeranno ai primi di gennaio un accordo per il gasdotto EastMed. Lo ha confermato il premier Benyamin Netanyahu, citato dai media, preannunciando che sarà ad Atene insieme al ministro dell'energia Yuval Steinitz per siglare l'intesa che contribuirà "alla sicurezza energetica dell'Europa e alla prosperità di Israele e del Mediterraneo dell'est". La cerimonia, secondo i media, dovrebbe avvenire il 2 gennaio. Secondo i progetti il gasdotto EastMed - alimentato dalla riserve a largo delle coste dei tre paesi mediterranei - si snoda per 2mila chilometri da Israele, attraverso Cipro, la Grecia, per arrivare fino al sud dell'Italia e da qui in Europa. Ha una capacità tra i 9 e i 12 miliardi di metri cubi all'anno.