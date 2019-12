Passa la fiducia: rush finale per la manovra

Dopo la conferma della fiducia al governo sulla Legge di Bilancio ,con 334 voti a favore, 232 contrari e quattro astenuti, nell’Aula della Camera sono in corso gli interventi. Tutti i deputati di Fdi stanno intervenendo per un minuto a testa sull'unico emendamento alla Manovra. Tanto che l'atteggiamento della partito di Giorgia Meloni mette a rischio il voto in serata. Nessun aumento Iva, taglio del cuneo fiscale, lotta all’evasione e incentivi a chi usa le carte di credito, superticket addio dal primo settembre. E poi plastic tax e sugar tax. Per il cuneo fiscale tre miliardi per il 2020 e 5 per il 2021. Oltre che da un maggior ricorso al deficit e dalla spending review, la legge è finanziata dalla stangata sui giochi.

ACCOMPAGNO' DJ FABO IN SVIZZERA, ASSOLTO IL RADICALE CAPPATO

PER GIUDICI FATTO NON SUSSISTE. 'HO AGITO PER LIBERTA' SCELTA'

La corte d’Assise di Milano ha assolto Marco Cappato con la formula 'perchè il fatto non sussistè. L’esponente dei radicali era imputato per aiuto al suicidio per la vicenda di dj Fabo, accompagnato a morire in Svizzera nel febbraio 2017. Nel chiedere l’assoluzione, l’accusa aveva ricordato la recente sentenza della Corte costituzionale, spiegando che nella vicenda ricorrono tutti e 4 i requisiti indicati dalla Consulta, che ha tracciato la via sulla non punibilità dell’aiuto al suicidio. 'Ho agito per libertà di scelta e per il diritto di autodeterminazione individualè, ha detto Cappato.

TRAVOLTE E UCCISE, DALL’AUTOPSIA RIPOSTE SULLA DINAMICA

LA MADRE DI CAMILLA CHIEDE 'GIUSTIZIA E NON VENDETTA'

Sarà l’autopsia sui corpi di Camilla e Gaia, le due giovani minorenni, travolte e uccise a Roma, disposta dalla procura di Roma, a ricostruire anche la dinamica dell’incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica mentre attraversavano Corso Francia. Il giovane automobilista, Pietro Genovese, di 20 anni, è indagato per omicidio stradale duplice. Per lui è stata confermata la positività a alcol e stupefacenti. La mamma di Camilla chiede 'giustizia e non vendettà. 'E' una famiglia distruttà ha detto il loro legale, Cesare Piraino.

POP.BARI, PRIMA DEL COMMISSARIAMENTO G.JACOBINI GIRO' FONDI

PARLA IL GOVERNATORE VISCO, SVOLTO IL NOSTRO COMPITO

Prima del commissariamento da parte della Banca d’Italia Gianluca Jacobini, ex condirettore generale dell’istituto di credito e figlio dell’ex presidente Marco Jacobini, ha trasferito 180mila euro dal suo conto della BpB ad uno co-intestato a sè e alla moglie presso Banca Sella. Questa è una delle 7 operazioni sospette su cui lavorano i Pm per oltre 5,5 milioni di euro). Il governatore di Bankitalia Visco replica alle accuse di mancata vigilanza: 'il commissariamento - ha spiegato dalle colonne del Corriere della sera - è stato disposto quando le perdite hanno ridotto i livelli di capitale al di sotto dei minimi stabiliti dalle regole prudenzialì.

ALLARME DELL’ONU PER LE VITTIME CIVILI DELLO SCONTRO IN LIBIA

DI MAIO, IN LIBIA IL RISCHIO E’ IL TERRORISMO NON I PROFUGHI

Allarme dell’Onu per la situazione dei diritti umani in Libia e per l’impatto del conflitto sui civili: nel 2019 almeno 284 morti civili e 363 feriti. L’Ue raccomanda alla comunità internazionale di rispettare l’embargo sulle armi, e fa appello alle parti perchè lo scontro cessi e riparta il dialogo politico. Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in Libano in visita del contingente dei militari italiani mette l'accento sui rischi che provengono dalla Libia dove 'la questione non è tanto il rischio dei profughi, ma quella legata al terrorismo, e alla presenza di cellule terroristichè.

RAPINA IN UNA SALA GIOCHI NEL VERONESE, UCCISO IL TITOLARE

L’UOMO AGGREDITO CON BASTONE O SPRANGA, BOTTINO TREMILA EURO

Il titolare di una sala giochi di Legnago (Verona) è stato ucciso in una rapina compiuta la scorsa notte nel suo locale. Il 60enne è stato aggredito da un uomo a volto coperto, armato di un bastone o una spranga che, dopo essersi fatto aprire la porta del retro, lo ha colpito violentemente provocandogli un grave trauma cranico. Dopo avere trafugato l’incasso di circa tremila euro, il rapinatore si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Il 60enne è morto poco dopo il trasporto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate

MALORE PER MASTELLA, RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA

PER DIFFICOLTA' RESPIRATORIE, MA I MEDICI SONO OTTIMISTI

In seguito ad un malore il sindaco di Benevento Clemente Mastella è stato trasportato all’ospedale «San Pio» del capoluogo sannita. Mastella è ricoverato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Secondo quanto si apprende, al momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

PER NATALE MENO SOLDI, I CONSUMI DIVENTANO SOSTENIBILI

IL FISCO FERMA 300MILA CARTELLE PER NON ROVINARE LE FESTE

Questo Natale sarà meno consumistico per 'carenza di risorsè, ma anche per una maggiore attenzione alla sostenibilità e agli sprechi. L’indagine di Confesercenti e Swg racconta feste più sostenibili, soprattutto per la maggiore attenzione alla spesa delle tante famiglie. la buona notizia viene dal fisco: tra Natale e la Befana, l’Agenzia della Riscossione ha sospeso l'invio di oltre 300mila notifiche tra Natale e l’Epifania. ad eccezione di quellE inderogabili (circa 17 mila).