Vienna frena su doppio passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Vienna frena sul doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi. Dopo la consegna di mille firme raccolte dall' "Iniziativa per la cittadinanza austriaca per i sudtirolesi", il ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg ha ribadito durante il question time in parlamento che la doppia cittadinanza "è un'iniziativa del precedente governo, tra l'altro senza delibere", e che non è compito dell'attuale governo tecnico di portare avanti la questione. Schallenberg ricorda anche che "Roma più volte ha affermato la sua contrarietà", come riporta la Tiroler Tageszeitung. Secondo il quotidiano tirolese sarebbe invece a buon punto l'accordo internazionale per ribadire il ruolo di tutela dell'Austria nei confronti dell'Alto Adige. La bozza attualmente giacerebbe in un cassetto, ma l'Italia avrebbe segnalato la disponibilità ad approvare "una versione moderna" del documento.