Gb: messaggio regina, 'anno accidentato'

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Le regina Elisabetta II utilizzerà il suo tradizionale messaggio di Natale per dire che il 2019 è stato un anno "abbastanza accidentato". Lo scrive il Guardian pubblicando alcune anticipazioni del discorso e sottolineando che negli ultimi 12 mesi la monarca è stata tirata nel mezzo di una crisi costituzionale per le decisioni del premier Boris Johnson, mentre il figlio Andrea è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica per i suoi rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein. Nel messaggio, scrive il Guardian, ci saranno anche accenni alla Brexit, con l'appello all'unità e a "mettersi alle spalle il passato". Nel videomessaggio, fa notare infine il Guardian, la regina è ripresa seduta dietro una scrivania corredata da molte foto di famiglia: si nota l'assenza di uno scatto del principe Harry e della moglie Meghan, che quest'anno passano le vacanze di Natale in Canada.