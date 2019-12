Israele: Saar si schiera con i coloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 DIC - A due giorni dalle elezioni primarie per la guida del Likud si accende il confronto fra Benyamin Netanyahu ed il suo rivale Gideon Saar. Nel tentativo di erodere il sostegno al premier, Saar ha promesso oggi che se eletto "garantirà il futuro degli insediamenti ebraici" in Cisgiordania, sgombererà il villaggio beduino di Khan el-Ahmar (dove si trova la 'Scuola di gomme') e provvederà ad estendere la legge israeliana su tutti gli insediamenti ebraici. "Fatti, non parole" ha aggiunto, in polemica con Netanyahu che in precedenza lo aveva invece accusato di essere segretamente in sintonia con la sinistra.