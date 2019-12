© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GROSSETO, 24 DIC - Spara a due uomini che gli avevano suonato a casa, morto un quarantenne, ferito gravemente l'altro: non sarebbe comunque in pericolo di vita. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Grosseto: ad esplodere i colpi di arma da fuoco uno straniero, così come le vittime, che è poi fuggito. Sul movente aperte varie ipotesi, compresa quella di un regolamento di conti. le indagini sono seguite dalla polizia.