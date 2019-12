Un 28enne é stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e tentato sequestro di persona, per aver cercato di portare via una bambina di due anni, spinta nel passeggino dal nonno 76enne, ieri in strada a Bellusco (Monza). A quanto emerso il 28enne ha cercato di strappare via la presa del nonno dal passeggino, aggredendolo e tentando di strangolarlo. L'uomo, di origine marocchina, è stato bloccato dai passanti fino all'arrivo dei militari.

