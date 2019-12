Incidente in Versilia: muore Dario D'Alessandro, campione 16enne di nuoto pinnato

Incidente mortale la notte scorsa, intorno alle 2.30, a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in Versilia, in provincia di Lucca. La vittima è un 16enne del posto, Dario D’Alessandro, campione italiano under 18 di nuoto pinnato. Da quanto emerso, il ragazzo, mentre viaggiava lungo la via Sarzanese in sella allo suo scooter avrebbe prima urtato un’auto che lo precedeva e poi sarebbe finito contro un muretto. Sul posto l’auto medica della Misericordia e i carabinieri. Sembra che la vittima stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta. Da quanto poi emerso quando si è verificato l’incidente, il ragazzo viaggiava in sella allo scooter del padre, 350 di cilindrata, e sembra non indossasse il casco. L’urto con l’auto, una Panda, sarebbe avvenuto dopo un sorpasso effettuato dal giovane. Sempre secondo quanto emerso, il sedicenne era già tornato a casa dopo la serata trascorsa con gli amici. Era poi riuscito alle 2.30, prendendo lo scooter del padre.



