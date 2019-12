Morto partigiano 98enne Gennaro Di Paola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 25 DIC - Il Gonfalone della città di Napoli, decorato per le Quattro giornate, accompagnerà per l'ultimo saluto Gennaro Di Paola, scomparso oggi a 98 anni a Massa di Somma (Napoli) dove ha visutto negli ultimi anni. Di Paola, evidenzia il Comune di Napoli, "giovanissimo combattè per le strade della nostra città per la liberazione dal nazifascismo". Il sindaco Luigi de Magistris lo ricorda così: "È morto Gennaro Di Paola, partigiano, protagonista delle quattro giornate di Napoli del settembre del 1943. Gennaro, insieme a tantissimi napoletani, donne e uomini spesso nemmeno maggiorenni, contribuì a liberare Napoli dall'occupazione nazifascista. Ogni anno ci incontravamo in piazza per le commemorazioni ufficiali e cantavamo bella ciao. Un anziano fiero e dolcissimo, un partigiano vero. Ciao Gennaro, mi sei stato tanto caro".