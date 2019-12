Natale: Notre Dame al buio per la prima volta in 200 anni

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Per la prima volta in 200 anni, la cattedrale di Notre Dame a Parigi non ha potuto celebrare la messa di Natale a seguito dei danni provocati dal devastante incendio dello scorso aprile. I fedeli, scrive il Guardian, sono dunque dovuti andare nella chiesa di Saint-Germain l'Auxerrois, alcune centinaia di metri dalla cattedrale, per assistere alla messa della vigilia. Intanto, il rettore di Notre Dame, Patrick Chauvet, sostiene che la struttura è talmente fragile che c'è il 50% di probabilità che non possa essere completamente salvata in quanto le impalcature installate prima dell'incendio minacciano le volte. Nell'esprimere il rammarico di non aver potuto celebrare la messa di Natale, Mons. Chauvet ha affermato che i lavori di restauro inizieranno probabilmente nel 2021.

