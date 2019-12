© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo". Nella messa della notte di Natale, in una Basilica di San Pietro gremita di fedeli, papa Francesco interpreta il mistero della Natività con le parole dell'Apostolo Paolo: "E' apparsa la grazia di Dio", così chiamata, spiega, "perché è completamente gratuita".