Usa:campagna Bloomberg ha usato detenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 25 DIC - La campagna elettorale del candidato alla nomination democratica per la Casa Bianca Mike Bloomberg ha usato detenuti per fare telefonate volte ad ottenere sostegno per l'ex sindaco di New York. Lo ha ammesso lo stesso miliardario, aggiungendo però di aver già liquidato la società di call center che usava i carcerati. La notizia era stata data dal sito The Intercept, che specificava come le telefonate arrivassero in almeno un caso da un carcere dell'Oklahoma, utilizzato per questi servizi da un'azienda del New Jersey. "Ne siamo venuti a conoscenza quando un giornalista ci ha telefonato. Ma appena capito attraverso quale sub-appaltatore aveva fatto questa cosa, abbiamo liquidato loro e l'azienda che li aveva ingaggiati. Non ci piace questo modo di operare, e faremo in modo di controllare meglio le società a cui diamo questi appalti", ha affermato Bloomberg.