Contromano su A1 provoca incidente

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 26 DIC - Alla guida di un'auto contromano lungo l'A1, nei pressi di Fabro, con un tasso alcolemico nel sangue risultato più del doppio rispetto al consentito, ha provocato un incidente in cui è rimasta ferita la madre che viaggiava con lui: per questo un uomo di 30 anni, cinese, è stato denunciato dalla polizia stradale di Orvieto per guida in stato di ebbrezza. Gli è stata inoltre ritirata la patente. La donna, 57 anni, è stata giudicata guaribile in 30 giorni dopo che l'auto è stata urtata da un bus di linea. L'episodio è avvenuto nella serata del 25 dicembre. L'uomo, proveniente da Roma, dopo aver oltrepassato il casello di Orte, dove sarebbe dovuto uscire, ha proseguito la marcia fino a Fabro quando, accortosi dell'errore, è entrato nell'area di servizio per invertire la direzione di marcia. Si è quindi immesso contromano nella carreggiata nord, ma in direzione di Roma. Dopo l'ulteriore errore ha invertito nuovamente la marcia di fronte a numerosi automobilisti che hanno subito chiamato la stradale.