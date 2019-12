Gaza: 'Marcia del Ritorno' sarà mensile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - GAZA, 26 DIC - Le cosiddette 'Marce del Ritorno' al confine fra Gaza ed Israele - in corso ininterrottamente dal marzo 2018 per reclamare la rimozione del blocco alla Striscia - non saranno più settimanali ma avranno adesso una scadenza mensile. Lo hanno annunciato oggi a Gaza gli organizzatori. Domani, come tutti i venerdì, si terrà ancora una manifestazione di massa lungo i confini della Striscia. Ma durante i mesi invernali le mobilitazioni popolari saranno sospese e a partire dal 30 marzo avverranno di mese in mese. Secondo alcuni analisti, la decisione riflette la consapevolezza di Hamas di aver esaurito l'effetto di queste proteste, nonché la necessità di tenere in considerazione la stanchezza accumulata dalla popolazione.