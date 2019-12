Migranti: 71 intercettati nella Manica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Almeno 71 migranti sono stati intercettati su diverse imbarcazioni nel Canale della Manica durante la notte e alcuni sono stati ricoverati per ipotermia. Lo riferiscono le autorità francesi e britanniche. I soccorritori francesi hanno ricevuto un'allerta nelle prime ore del mattino di una barca che trasportava 14 migranti che avevano bisogno di soccorsi. Sono stati trovati in uno stato di ipotermia e trasportati in un ospedale a Boulogne-sur-Mer, nel nord della Francia, unendosi ad altri otto ricoverati, riferiscono i funzionari regionali. Gli otto erano salpati nella speranza di raggiungere la Gran Bretagna, ma hanno cambiato rotta quando la loro barca è stata intercettata. Le autorità britanniche, riferiscono i media locali, hanno intercettato invece 49 persone, tra cui un minore, a bordo di 4 imbarcazioni.