Netanyahu si proclama vincitore primarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu si è dichiarato vincitore delle primarie del suo partito, il Likud, sconfiggendo il rivale Gideon Saar. Lo riferiscono i media israeliani. Il voto si è concluso alle ore 23 locali, le 22 in Italia. La percentuale di voto è stata del 49,3 per cento degli oltre 100 mila aventi diritto. "Una grandissima vittoria! Grazie ai membi del Likud per per la loro fiducia, il sostegno e l'amore", ha twittato Netanyahu un'ora dopo la chiusura delle votazioni. I primi risultati ufficiosi indicano che il premier ha vinto le primarie con un consistente margine su Saar. I risultati ufficiali arriveranno solo in tarda nottata. Netanyahu guiderà quindi il partito di destra israeliano alle elezioni politiche di marzo.