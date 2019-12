Frontale auto-tir, gravi due fratellini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERGAMO, 27 DIC - Due fratellini di 5 e 7 anni sono rimasti feriti in maniera grave in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla provinciale 35 all'altezza di Villa di Serio. L'auto sulla quale viaggiavano con i genitori, condotta dalla madre, si è scontrata frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, con un mezzo pesante che trasportava un'ottantina di pecore. L'impatto è stato molto violento: la vettura è poi stata tamponata anche da un'altra auto. I due bambini sono stati trasferiti con l'elisoccorso del 118 al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e agli Spedali Civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. Feriti lievi i genitori, il conducente del camion e l'automobilista che ha tamponato la vettura della famiglia. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Bergamo.