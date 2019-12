Kazakistan, cade aereo con 100 a bordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - E' di almeno nove vittime confermate il bilancio provvisorio dello schianto in Kazakistan di un aereo, con 100 persone a bordo, poco dopo il decollo da Almaty. Ma ci sarebbero dei sopravvissuti. Sul velivolo, diretto alla capitale Nur-Sultan (ex Astana), viaggiavano 95 passeggeri e 5 membri d'equipaggio. L'aereo della Bek Air ha perso altitudine alle 7:22 ora locale (le 2:22 in Italia), prima di colpire una barriera di cemento e schiantarsi contro un edificio a due piani.