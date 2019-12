Manifesti fake con volto Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 27 DIC - "Pensa come vuoi ma pensa come noi", è la scritta che appare su un manifesto nel quale è stata riprodotta l'immagine del volto del premier Giuseppe Conte su sfondo bianco. Il poster, comparso già nelle settimane scorse in diverse città italiane, è stato affisso in numerose copie anche in alcune strade a Cagliari. Ancora sconosciuti gli autori del blitz. L'unico indizio è la fantomatica firma "ministero della verità" e il simbolo di un occhio all'interno di un cerchio. Un riferimento a uno dei quattro ministeri dell'immaginario stato di Oceania creato nel 1984 da George Orwell. Un ministero che si occupava, secondo l'autore, dell'informazione e della propaganda. Nei giorni scorsi analoghi manifesti, stavolta con il volto della ex presidente della Camera Laura Boldrini, erano comparsi in diverse parti d'Italia.